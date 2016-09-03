Ликвидирован пожар в административном здании в центре Москвы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пожар в трехэтажном административном здании в центре Москвы ликвидирован, пострадавших нет.

Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожар в административном здании на Нижней Красносельской улице ликвидирован, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, площадь возгорания на двух этажах здания составила порядка 500 кв. метров.