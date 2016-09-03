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Ликвидирован пожар в административном здании в центре Москвы

Происшествия
3 сентября, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
По предварительным данным, площадь возгорания на двух этажах здания составила порядка 500 кв. метров
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© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пожар в трехэтажном административном здании в центре Москвы ликвидирован, пострадавших нет.

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Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожар в административном здании на Нижней Красносельской улице ликвидирован, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, площадь возгорания на двух этажах здания составила порядка 500 кв. метров.

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