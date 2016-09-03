У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 163 км к северо-востоку от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о пострадавших или разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступали.