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У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Происшествия
3 сентября, 16:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, сентября. /ТАСС
Данные о пострадавших или разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступали
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ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 163 км к северо-востоку от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о пострадавших или разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступали.

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