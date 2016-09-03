Одиннадцать человек эвакуированы с подтопленной базы отдыха в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать человек, среди которых четверо детей и одна беременная женщина, эвакуированы с базы отдыха в Кавалеровском районе Приморского края. Об этом сообщили в субботу в администрации региона.

"По данным медицины катастроф региона, сегодня во второй половине дня силами северного борта санавиации удалось эвакуировать из подтопленной базы отдыха 11 человек, которые все эти дни находились отрезанными от большой земли", - сказали в администрации.

По словам главы центра медицины катастроф Приморья Александра Партина, борт санитарной авиации вылетел за людьми, как только позволили погодные условия. "За два рейса были эвакуированы 11 человек, среди них четверо детей в возрасте от года до шести лет, и беременная женщина", - сообщил он.

Партин также отметил, что бортом МЧС в Кавалеровский район были доставлены медикаменты и лекарства. Ранее днем помощь поступила в Чугуевский район. "Сложной остается ситуация в двух здравницах Приморья - в селе Чистоводное и "Евгеньевской" (больница восстановительного лечения - прим. ТАСС). Если в первый лечебный санаторий удалось наладить передачу медикаментов, то связь с "Евгеньевской" отсутствует полностью до сих пор", - рассказали в центре.

В первые сутки после ЧП отсутствовала связь с центральными районными больницами порта Ольги и села Лазо. В субботу больницы на связи.

"Связь с лечебными учреждениями в этих районах отсутствовала по причине отсутствия электроэнергии. Сегодня главные врачи вышли на связь. Мы точно знаем, что в Ольге ситуация стабильная - ЦРБ работает в штатном режиме, а скорая помощь обслуживает вызовы", - уточнил Партин.

Тайфун "Лайонрок"

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение.

В зоне подтопления остаются 13 районов. Отрезанными остаются два крупных райцентра, в каждом из которых проживают по 40 тысяч человек. Всего таких населенных пунктов 17, а еще с 19 отсутствует связь, в 51 населенном пункте отсутствует электроснабжение. Эвакуирован 641 человек, более 400 остаются в пунктах временного размещения.

Как сообщил сегодня во Владивостоке заместитель председателя правительства, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Минфин РФ в ближайшее время выделит средства для преодоления последствий стихийного бедствия в Приморье. "Я нашел в Москве министра финансов. Мы с ним договорились, что при предварительной оценке ущерба в 1,2 миллиарда рублей 1 миллиард будет выделен Минфином вне очереди. Эти деньги в ближайшие дни регион получит", - сказал Трутнев.