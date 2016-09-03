Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Одиннадцать человек эвакуированы с подтопленной базы отдыха в Приморье

Происшествия
3 сентября, 17:29 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Борт санитарной авиации вылетел за людьми, как только позволили погодные условия, сообщили в администрации региона
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать человек, среди которых четверо детей и одна беременная женщина, эвакуированы с базы отдыха в Кавалеровском районе Приморского края. Об этом сообщили в субботу в администрации региона.

"По данным медицины катастроф региона, сегодня во второй половине дня силами северного борта санавиации удалось эвакуировать из подтопленной базы отдыха 11 человек, которые все эти дни находились отрезанными от большой земли", - сказали в администрации.

Смотрите также
В Приморском крае ждут второй волны паводка и ликвидируют последствия первой

По словам главы центра медицины катастроф Приморья Александра Партина, борт санитарной авиации вылетел за людьми, как только позволили погодные условия. "За два рейса были эвакуированы 11 человек, среди них четверо детей в возрасте от года до шести лет, и беременная женщина", - сообщил он.

Партин также отметил, что бортом МЧС в Кавалеровский район были доставлены медикаменты и лекарства. Ранее днем помощь поступила в Чугуевский район. "Сложной остается ситуация в двух здравницах Приморья - в селе Чистоводное и "Евгеньевской" (больница восстановительного лечения - прим. ТАСС). Если в первый лечебный санаторий удалось наладить передачу медикаментов, то связь с "Евгеньевской" отсутствует полностью до сих пор", - рассказали в центре.

В первые сутки после ЧП отсутствовала связь с центральными районными больницами порта Ольги и села Лазо. В субботу больницы на связи.

"Связь с лечебными учреждениями в этих районах отсутствовала по причине отсутствия электроэнергии. Сегодня главные врачи вышли на связь. Мы точно знаем, что в Ольге ситуация стабильная - ЦРБ работает в штатном режиме, а скорая помощь обслуживает вызовы", - уточнил Партин.

Тайфун "Лайонрок"

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение.

Смотрите также
Бурейская ГЭС
Пучков поручил скорректировать график сброса воды с ГЭС в Приморье

В зоне подтопления остаются 13 районов. Отрезанными остаются два крупных райцентра, в каждом из которых проживают по 40 тысяч человек. Всего таких населенных пунктов 17, а еще с 19 отсутствует связь, в 51 населенном пункте отсутствует электроснабжение. Эвакуирован 641 человек, более 400 остаются в пунктах временного размещения.

Как сообщил сегодня во Владивостоке заместитель председателя правительства, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Минфин РФ в ближайшее время выделит средства для преодоления последствий стихийного бедствия в Приморье. "Я нашел в Москве министра финансов. Мы с ним договорились, что при предварительной оценке ущерба в 1,2 миллиарда рублей 1 миллиард будет выделен Минфином вне очереди. Эти деньги в ближайшие дни регион получит", - сказал Трутнев.

Смотрите также

Ил-76 доставил во Владивосток гуманитарный груз для жителей подтопленных районов Приморья
В Приморье прибыли специалисты Главного центра санэпиднадзора Минобороны РФ
Минфин в ближайшие дни выделит средства для ликвидации последствий паводка в Приморье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы Наводнения в России
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине начались масштабные сборы резервистов
2
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
3
Путин прибыл в Ханчжоу, где пройдет саммит G20
4
В Екатеринбурге суд арестовал на два месяца блогера, ловившего покемонов в храме
5
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
6
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
7
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
Темы дня
Реклама