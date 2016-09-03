Шторм "Эрмина" привел к гибели человека и обесточил 150 тыс. зданий на востоке США

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НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Около 150 тысяч жилых домов и предприятий остались без электроснабжения в американских штатах Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина из-за последствий шторма "Эрмина". Об этом сообщили Virginia Power и другие энергетические компании на местах.
Власти подтвердили появление первой жертвы стихийного бедствия. Во Флориде дерево, рухнувшее под напором ветра, насмерть задавило мужчину. Он был бездомным и спал в своей палатке.
Как информировал Национальный центр по наблюдению за ураганами, расположенный в Майами (штат Флорида), "Эрмина" продолжает перемещаться в северо-восточном направлении со скоростью около 30 км в час. Шторм миновал Флориду и находится над побережьем Южной и Северной Каролины.
Режим чрезвычайной ситуации действует на территории пяти штатов: это Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд. Самый сильный удар стихии пришелся на западное побережье Флориды. В ряде районов Тампы, Таллахасси и других городов затоплены многие улицы, повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Десятки людей эвакуированы.
"Эрмина" сформировалась в акватории Мексиканского залива в среду, став восьмым тропическим штормом за время текущего сезона ураганов в Атлантике. Спустя примерно сутки атмосферное явление достигло силы урагана, однако в пятницу оно снова ослабло до тропического шторма. По оценке Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в эпицентре "Эрмины" составляет 95 км в час. Она, согласно прогнозам специалистов, вероятнее всего, снова увеличится, и в понедельник "Эрмина" вновь может стать ураганом.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 63 км в час. При скорости ветра 118 км в час и более шторм становится ураганом.