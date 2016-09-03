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Минобороны РФ: Ми-8 совершил жесткую посадку на Сахалине

Происшествия
3 сентября, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
Пострадавших нет
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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме Сокол в Сахалинской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Там отметили, что вертолет выполнял плановый полет. Инцидент произошел в 13:18 мск.

"Авиационный инцидент произошел в темное время суток в сложных метеорологических условиях. Никто из членов экипажа и пассажиров вертолета не пострадал. На месте авиационного инцидента работает комиссия Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

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