Минобороны РФ: Ми-8 совершил жесткую посадку на Сахалине

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме Сокол в Сахалинской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Там отметили, что вертолет выполнял плановый полет. Инцидент произошел в 13:18 мск.

"Авиационный инцидент произошел в темное время суток в сложных метеорологических условиях. Никто из членов экипажа и пассажиров вертолета не пострадал. На месте авиационного инцидента работает комиссия Восточного военного округа", - говорится в сообщении.