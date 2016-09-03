Спасатели МЧС РФ обследуют в Италии здания, пострадавшие от землетрясения

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Спасатели МЧС России обследуют в зоне землетрясения в Италии здания, пострадавшие от стихии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Специалисты министерства прибыли в Италию 1 сентября. Для работы итальянские власти определили им город Аматриче, наиболее пострадавший от землетрясения.

"Российские спасатели при помощи мобильного диагностического комплекса "Струна" обследовали здание на площади Августа Сагнотти, это шестиэтажный жилой дом из 28 квартир", - рассказали в МЧС.

Руководитель сводной группы МЧС России в Италии и руководитель спасательных сил региона Венеция-Фриули Италии обсудили дальнейшую организацию работ. "Итальянская сторона выразила благодарность МЧС России в содействии при ликвидации последствий землетрясения", - сообщили в министерстве.

По итогам обследования зданий специалисты МЧС подготовят соответствующие заключения и дадут рекомендации по возможности их дальнейшей эксплуатации, а также по их сейсмоусилению.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение привело к значительным разрушениям в небольших горных городах в центре Италии. Жертвами стихии стали 294 человека, крова лишились более двух тысяч человек.