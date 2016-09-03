У казино в американском Атлантик-Сити произошла стрельба, один человек убит

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Один человек убит, еще один тяжело ранен в результате перестрелки, которая произошла сегодня между неизвестными и патрулем полиции поблизости от казино "Цезарь" в американском городе Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). Об этом сообщили в правоохранительных органах города.

"Офицеры полиции остановили автомобиль с тремя мужчинами. В то время, как полицейские выходили из машины, по ним была открыта стрельба. Один офицер полиции был ранен", - уточнил шеф полиции Атлантик-Сити Генри Уайт. По его словам, раненый доставлен в больницу.

Один из нападавших был убит ответным огнем. Власти штата Нью-Джерси объявили награду в $20 тыс. за помощь в поимке двух его соучастников, которые скрылись с места преступления.