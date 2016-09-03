Два школьника из Смоленска получили травмы после попытки сделать селфи на крыше цистерны

СМОЛЕНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Два школьника оказались в реанимации после попытки сделать селфи на крыше вагона-цистерны на железнодорожной станции "Гусино" в Смоленской области. Подростков ударило током в 27,5 кВ, сообщила в субботу пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Вечером 2 сентября два восьмиклассника 13 и 14 лет находились на станции "Гусино" Смоленского направления Московской железной дороги. Пренебрегая правилами личной безопасности, они решили сфотографироваться на крыше цистерны", - сказали в ведомстве, добавив, что подростки, оказавшись на крыше, "приблизились на недопустимое расстояние к токоведущим частям контактной сети".

В результате школьники были травмированы электротоком. С ожогами в тяжелом состоянии их госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

По факту ЧП начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Правила безопасности В памятке описано, какие случаи селфи могут стать трагическими. В частности, любителям фотоэкстрима напоминают, что нельзя снимать такого рода фото на железнодорожном транспорте. "Селфи на железнодорожных путях - плохая идея, если тебе дорога жизнь" - отмечают в МВД. Так, по данным министерства, подросток из Рязанской области хотел сфотографировать себя на путях железной дороги и зацепился за линию электропередачи и от удара током упал с моста, после чего скончался в больнице. Еще одним пунктом памятки является напоминание о том, что "селфи с оружием убивает". В министерстве приводят в пример случай с 21-летней москвичкой, которая случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета, пытаясь сделать селфи с пистолетом. Также обращается внимание на опасность съемок на крышах зданий, на вагонах поездов, за рулем автомобиля.