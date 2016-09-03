Шесть человек госпитализированы после стрельбы в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Шестерых жителей Екатеринбурга госпитализировали сегодня в результате стрельбы в городе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка полиции.
"В Екатеринбурге сегодня вечером в результате стрельбы ранены шесть человек. Они госпитализированы в одну из больниц города", - сказали в пресс-службе.
По предварительным данным, в цыганском поселке на улице Депутатской люди услышали выстрелы. В результате от огнестрельных ранений пострадали шесть человек.
"На месте работает усиленная следственно-оперативная группа, находится руководство Главного управления МВД России по Свердловской области и городского УВД, сотрудники уголовного розыска. Проводятся поквартирные опросы", - сказали в пресс-службе.
Доследственная проверка начата по факту ранения шестерых человек при стрельбе в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области.
"По данным СУ СК РФ по региону, по указанию руководства на место выехала усиленная областная следственно- оперативная группа. Сейчас проводится доследственная проверка, производится осмотр места происшествия, изымаются необходимые вещественные доказательства. По результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказали в пресс-службе.