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Самолет авиакомпании "Якутия" вынужденно сел во Владивостоке из-за неисправности подкрылок

Происшествия
3 сентября, 19:57 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
По факту инцидента прокуратура проводит проверку
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Якутия", следовавший рейсом Владивосток-Якутск, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности подкрылок. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил дежурный прокурор Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сегодня после взлета экипаж доложил, что подкрылки не убрались. После того, как топливо было сброшено, самолет сел в аэропорту вылета во Владивостоке", - сказал он.

По словам собеседника агентства, ЧП произошло в 22:53 по местному времени (15:53 мск).

По факту инцидента прокуратура проводит проверку.

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