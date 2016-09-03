Самолет авиакомпании "Якутия" вынужденно сел во Владивостоке из-за неисправности подкрылок

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Якутия", следовавший рейсом Владивосток-Якутск, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности подкрылок. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил дежурный прокурор Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Сегодня после взлета экипаж доложил, что подкрылки не убрались. После того, как топливо было сброшено, самолет сел в аэропорту вылета во Владивостоке", - сказал он.
По словам собеседника агентства, ЧП произошло в 22:53 по местному времени (15:53 мск).
По факту инцидента прокуратура проводит проверку.