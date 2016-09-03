Ущерб от наводнений в Луизиане превысил $8,7 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ущерб от наводнений в американском штате Луизиана превысил $8,7 млрд и неминуемо возрастет еще. Об этом объявил губернатор Джон Эдвардс.

Он направил письмо президенту США Бараку Обаме, попросив его поддержать в Конгрессе запрос о предоставлении штату федеральной помощи в размере $2 млрд. "Это умеренный и вполне разумный запрос. Средства необходимы для ликвидации урона, нанесенного жилому фонду, инфраструктурной системе и экономике", - уточнил губернатор.

По его данным, в список понесших ущерб внесено более 55 тысяч домов и строений, данная цифра очевидно не отражает реальной ситуации и скорее всего увеличится вдвое. Свыше 80% владельцев недвижимости не успели застраховать ее от последствий наводнения, так как проживают вне зоны риска (не на равнине).

Наводнение были вызвано ливнями, которые не прекращались на юге США полторы недели. Большинство рек в штате вышли из берегов. Губернатор Эдвардс назвал стихийное бедствие беспрецедентным в новейшей истории Луизианы. В штате действует чрезвычайное положение, срок которого истекает только 10 сентября, число жертв достигло 13 человек.