В Боливии автобус упал в овраг, 11 человек погибли, почти 40 пострадали

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Пассажирский автобус упал в овраг в центральной части Боливии. Как сообщила газета "Дебер" со ссылкой на майора полиции Сабино Гусиана, в результате инцидента погибли по меньшей мере 11 человек, 39 пострадали.
Автобус, сорвавшийся в овраг глубиной 15 метров, следовал из города Санта-Крус в столицу Сукре. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте.
Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Полиция проводит расследование случившегося.
Из-за плохого состояния дорог и несоблюдения правил движения ежегодно в ДТП в Боливии в среднем погибают около 1 тысячи человек, 40 тысяч получают травмы.