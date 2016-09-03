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В Боливии автобус упал в овраг, 11 человек погибли, почти 40 пострадали

Происшествия
3 сентября, 19:50 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Полиция проводит расследование случившегося.
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Пассажирский автобус упал в овраг в центральной части Боливии. Как сообщила газета "Дебер" со ссылкой на майора полиции Сабино Гусиана, в результате инцидента погибли по меньшей мере 11 человек, 39 пострадали.

Автобус, сорвавшийся в овраг глубиной 15 метров, следовал из города Санта-Крус в столицу Сукре. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Полиция проводит расследование случившегося.

Из-за плохого состояния дорог и несоблюдения правил движения ежегодно в ДТП в Боливии в среднем погибают около 1 тысячи человек, 40 тысяч получают травмы.

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