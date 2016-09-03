В Калифорнии в результате стрельбы ранены два охранника тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Два охранника получили ранения в результате стрельбы в субботу в здании тюрьмы округа Фресно (штат Калифорния). Стрелявший обезврежен и задержан. Об этом сообщило Управление шерифа Фресно.

По его данным, вооруженный человек находился в вестибюле тюрьмы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые и задержали стрелявшего. Охранники, получившие ранения, госпитализированы.

По данным телекомпании ABC, инцидент исчерпан. Вход в здание тюрьмы оцеплен подразделениями полиции, которые проводят следственные мероприятия. Поодаль находится машина скорой помощи.