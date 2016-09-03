У берегов Антальи затонуло прогулочное судно; пострадала гражданка РФ

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АНКАРА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Одна гражданка России пострадала в субботу в результате крушения прогулочного судна у берегов турецкой Антальи. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Игорь Митяков.
"В Анталье затонуло туристическое судно. Одна россиянка легко пострадала. Ей на месте была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация не понадобилась", - сказал он.
По словам дипломата, "ее состояние нормальное". Митяков добавил, что, по данным генконсульства РФ в Анталье, "на борту судна был только один турист из РФ".
По информации телеканала Haber Turk, прогулочное судно на удалении двух морских миль от берегов Антальи начало набирать воду и затонуло. Экипаж вовремя раздал пассажирам спасательные средства. Береговая служба вытащила из воды 82 человек, находившихся на борту, поиски еще одного человека продолжаются.