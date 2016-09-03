У берегов Антальи затонуло прогулочное судно; пострадала гражданка РФ

АНКАРА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Одна гражданка России пострадала в субботу в результате крушения прогулочного судна у берегов турецкой Антальи. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Игорь Митяков.

"В Анталье затонуло туристическое судно. Одна россиянка легко пострадала. Ей на месте была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация не понадобилась", - сказал он.

По словам дипломата, "ее состояние нормальное". Митяков добавил, что, по данным генконсульства РФ в Анталье, "на борту судна был только один турист из РФ".

По информации телеканала Haber Turk, прогулочное судно на удалении двух морских миль от берегов Антальи начало набирать воду и затонуло. Экипаж вовремя раздал пассажирам спасательные средства. Береговая служба вытащила из воды 82 человек, находившихся на борту, поиски еще одного человека продолжаются.