На востоке Москвы бетономешалка столкнулась с трамваем

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Грузовик-бетономешалка столкнулся с трамваем на востоке Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"ДТП произошло возле дома 21 на Краснобогатырской улице. Бетономешалка, выезжая с территории стройплощадки, столкнулась с трамваем. В результате аварии пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают инспекторы ГИБДД, причина аварии устанавливается.