Режим ЧС объявлен в штате Нью-Джерси в связи со штормом "Эрмина"

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории штата Нью-Джерси в связи с приближением шторма "Эрмина". Об этом объявил в субботу губернатор штата Крис Кристи.

Он предупредил, что неблагоприятные погодные условия ожидаются в эти выходные на Восточном побережье США, в том числе в Нью-Джерси. "Национальная метеорологическая служба США прогнозирует, что шторм "Эрмина" обрушится на всю нашу береговую линию, прежде всего на округа Оушен, Атлантик и Кейп-Мей, начиная с 3 сентября. Шторм несет с собой ураганный ветер, сильные и продолжительные дожди, волнение на море (в океане), подтопления прибрежной зоны и эрозию пляжей. Такие погодные условия способны вызвать нарушение электроснабжения и работы общественного транспорта в Нью-Джерси", - пояснил Кристи.

"Погодные условия представляют собой неотвратимую угрозу здоровью, безопасности и ресурсам жителей округов Оушен, Атлантик и Кейп-Мей", - подчеркнул губернатор. Указ о введении режима ЧС "вступил в силу немедленно и наделил службы по чрезвычайным ситуациям всем необходимым для быстрого и законного реагирования" на последствия стихийного бедствия.

Режим чрезвычайной ситуации теперь действует на территории шести штатов: Нью-Джерси, Флориды, Джорджии, Северной Каролины, Вирджинии и Мэриленда. Самый сильный удар стихии пришелся на западное побережье Флориды. В ряде районов Тампы, Таллахасси и других городов затоплены многие улицы, повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине обесточены около 150 тысяч жилых домов и предприятий.

Шторм "Эрмина"

"Эрмина" сформировалась в акватории Мексиканского залива в среду, став восьмым тропическим штормом за время текущего сезона ураганов в Атлантике. Спустя примерно сутки атмосферное явление достигло силы урагана, однако в пятницу оно снова ослабло до тропического шторма. По оценке Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в эпицентре "Эрмины" составляет 95 км/ч. Она, согласно прогнозам специалистов, вероятнее всего, снова увеличится, и в понедельник "Эрмина" вновь может стать ураганом.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 63 км/ч. При скорости ветра 118 км/ч и более шторм становится ураганом.