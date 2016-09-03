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В полиции Москвы опровергли сообщения в СМИ о массовой драке в городе

Происшествия
3 сентября, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
Как сказали в ГУ МВД, вечером на службу "02" поступило сообщение о драке у девятого дома на улице Привольная, однако нарушения правопорядка зафиксировано не было
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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Никакой драки на юго-востоке Москвы и якобы пострадавших в ней, о чем сообщили некоторые СМИ, в субботу не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Как сказали в главке, вечером на службу "02" поступило сообщение о драке у девятого дома на улице Привольная. "Прибывшими на место вызова сотрудниками полиции факт драки не зафиксирован. В настоящее время с заявлениями по поводу каких-либо противоправных действий никто не обращался. Информации о пострадавших также не поступало", - сказали в пресс-службе.

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