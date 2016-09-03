СК возбудил дело по факту стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил в субботу уголовное дело по факту стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).", - сказали ведомстве.

Поданным СК, в правоохранительные органы Ленинского района города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатская неизвестный произвел выстрелы из огнестрельного оружия в нескольких человек, которые впоследствии были госпитализированы.

По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета по Свердловской области Валерия Задорина, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел. На место происшествия выехало руководство областного главка полиции и городского управления УМВД, оперативники уголовного розыска полиции. Проводится осмотр места происшествия, следователи СК допрашивают свидетелей, назначается комплекс необходимых экспертиз.

"Предварительно установлено, что преступление совершено в результате межличностного конфликта стрелявшего лица и некоторых пострадавших", - отметили в областном управлении СК РФ.

Как сообщилось ранее, по информации свердловской полиции, в результате стрельбы были ранены шесть человек. С места происшествия их госпитализировали в одну из больниц Екатеринбурга.