Две строительные бытовки горят около метро "Выставочная" в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Два строительных вагончика горят в центре Москвы около станции метро "Выставочная". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Две бытовки горят возле станции метро "Выставочная". На место ЧП прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения, которые приступили к ликвидации пожара", - сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что сведений о пострадавших пока нет.