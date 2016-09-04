При землетрясении в Оклахоме повреждены три дома, пострадал один человек

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Землетрясение, произошедшее в субботу в штате Оклахома, нанесло повреждения трем жилым домам, пострадал один человек. Об этом сообщила губернатор штата Мэри Фоллин.

"В округе Пауни повреждены три дома. Один домовладелец получил легкие травмы. Он после оказания медицинской помощи выписан из больницы", - информировала губернатор.

По ее словам, Управление транспорта провело инспекцию состояния автомобильных дорог и мостов в зоне подземных толчков. "Существенных проблем не выявлено", - заверила Фоллин.

Она отдала распоряжение в срочном порядке закрыть колодцы и шахты подземных хранилищ сточных вод и вод, отработанных в ходе добычи нефти и газа. По оценке ученых, эти резервуары связаны с возникновением землетрясений и способны усиливать их последствия. "Таких колодцев обнаружено 37 на площади 1,88 тыс. кв. км. Все они подлежат закрытию в течение семи дней", - сообщила губернатор, подчеркнув, что речь идет не о рекомендации, а о приказе.

Землетрясение стало самым мощным в Оклахоме с ноября 2011 года, подземные толчки ощущались также в штатах Канзас, Арканзас, Миссури, Техас, Небраска и Айова. По сведениям Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,6. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 120 км к северо-востоку от города Оклахома-Сити, очаг залегал на глубине 6,6 км.