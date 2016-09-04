В районе Ниццы и Монако произошло землетрясение магнитудой 3,7

ПАРИЖ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Подземный толчок магнитудой 3,7 зафиксирован в субботу вечером на юго-востоке Франции близ границы с Италией. Согласно данным Национальной сети сейсмического слежения (Renass), землетрясение произошло в 21:14 по местному времени (22:14 мск).

По информации ведомства, эпицентр землетрясения находился в районе городка Соспель в 25 км от побережья Средиземного моря. Ближайший крупный город на берегу моря - французская Ментона, расположенная рядом с итальянской границей. В 30 км от эпицентра находится княжество Монако, в 40 км региональный центр Ницца. Сейсмическая активность в этой местности была зафиксирована автоматическими приборами Renass, но эти данные пока не проанализированы и не подтверждены сейсмологами.

Вместе с тем, как передало агентство France-Presse, подземные толчки физически ощущались в разных районах департамента Приморские Альпы, о чем сообщили местные жители. "Пожарные получили несколько вызовов, но час спустя так и не обнаружили никаких повреждений", - информирует агентство.