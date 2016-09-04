Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В районе Ниццы и Монако произошло землетрясение магнитудой 3,7

Происшествия
4 сентября, 1:49 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Эпицентр землетрясения находился в районе городка Соспель в 25 км от побережья Средиземного моря
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Подземный толчок магнитудой 3,7 зафиксирован в субботу вечером на юго-востоке Франции близ границы с Италией. Согласно данным Национальной сети сейсмического слежения (Renass), землетрясение произошло в 21:14 по местному времени (22:14 мск).

По информации ведомства, эпицентр землетрясения находился в районе городка Соспель в 25 км от побережья Средиземного моря. Ближайший крупный город на берегу моря - французская Ментона, расположенная рядом с итальянской границей. В 30 км от эпицентра находится княжество Монако, в 40 км региональный центр Ницца. Сейсмическая активность в этой местности была зафиксирована автоматическими приборами Renass, но эти данные пока не проанализированы и не подтверждены сейсмологами.

Вместе с тем, как передало агентство France-Presse, подземные толчки физически ощущались в разных районах департамента Приморские Альпы, о чем сообщили местные жители. "Пожарные получили несколько вызовов, но час спустя так и не обнаружили никаких повреждений", - информирует агентство.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Монако Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты FINA по допинг-контролю подали в отставку из-за допуска россиян до ОИ-2016
2
Шесть чеченских спортсменов-олимпийцев награждены автомобилями марки Mercedes
3
При крушении судна у берегов Антальи пострадала россиянка
4
Шесть человек госпитализированы после стрельбы в Екатеринбурге
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
7
На Венецианском кинофестивале впервые показали сериал
Темы дня
Реклама