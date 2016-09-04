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Три человека пострадали в результате инцидента на аттракционе в Шотландии

Происшествия
4 сентября, 3:24 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, сентября. /ТАСС
Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, полиция проводит расследование
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ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Три человека выпали из аттракциона на ярмарочной площади ипподрома Эйр Рейскорс на юго-западе Шотландии. Об этом сообщила в субботу вечером британская газета The Daily Mail со ссылкой на источник в полиции.

По ее данным, инцидент произошел в 21:30 по местному времени (23:30 мск).

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. На месте инцидента работают аварийные службы. Полиция проводит расследование.

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