В зоне паводка в Приморье начали обследовать затопленные колодцы и водозаборы

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Затопленные колодцы и водозаборы начали обследовать на территориях Приморья, пострадавших от паводка. Работа уже начата в Уссурийском городском округе, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы администрации округа Ольга Тесленко.
"Будут обследованы все колодцы, взяты пробы воды. На основании анализа проб будет решаться вопрос о необходимости проведения дезинфекции источников питьевой воды. Пока в села, где затопило колодцы, налажен подвоз воды", - отметила она.
Тесленко также сообщила о нарушении транспортного сообщения с селом Кроуновка, где проживают 700 человек. Связь с селом сейчас обеспечивают военнослужащие Восточного военного округа(ВВО), которые на амфибиях доставляют людям продукты питания и медикаменты. "В остальные села есть альтернативные пути доставки. В села Кугуки и Линевичи можно проехать только на грузовом транспорте или автомобилях повышенной проходимости. Продуктами питания, хлебом и водой жители всех сел обеспечены", - подчеркнула представитель администрации.
В воскресенье на территории Уссурийского городского округа в спасательной операции участвуют 240 человек, в том числе, спасатели из Хабаровского и Камчатского краев, а также военнослужащие 83-й отдельной бригады ВВО. В округе также сегодня начали работу комиссии по определению ущерба. Уже поступили первые девять заявлений от пострадавших на выплату компенсаций.
Уссурийский городской округ - муниципальное образование на территории Приморского края. Округ расположен в самом центре Приханкайской равнины в 100 км от Владивостока. В состав округа входят город Уссурийск и еще 38 сел, где в общей сложности проживают 200 тысяч человек.