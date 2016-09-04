Из-за резкой остановки аттракциона в Чикаго госпитализированы 7 детей

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Семеро детей были госпитализированы в субботу после инцидента на аттракционах в парке Уэст-Чатем, расположенном на юге американского города Чикаго (штат Иллинойс). Об этом со ссылкой на полицию Чикаго сообщил телеканал WGN.

Согласно его сведениям, детский аттракцион "Американские горки" резко остановился, шестеро детей в возрасте от 5 до 7 лет ушибли головы. Им потребовалась медицинская помощь. Родители еще одного ребенка, который ожидал своей очереди около горок, настояли на его осмотре у врача.

Аттракцион временно закрыт. Полиция устанавливает причину инцидента.

Это второй подобный случай в субботу в США. В парке развлечений близ города Мемфис (штат Теннесси) на аттракционе пострадали 14 человек. Из них минимум четверо - дети.