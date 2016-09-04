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Жители двух сел в Приморье не спешат эвакуироваться, несмотря на вторую волну паводка

Происшествия
4 сентября, 4:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Первой волной паводка в районе отрезаны восемь населенных пунктов, их жители обеспечены всем необходимым и остаются в своих домах
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Жители двух сел Кировского района в Приморье, где ожидаются подтопления из-за второй волны паводка, не спешат эвакуироваться в развернутые пункты временного размещения. Первой волной паводка в районе отрезаны восемь населенных пунктов, их жители обеспечены всем необходимым и остаются в своих домах, сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС глава администрации Кировского района Аркадий Каменев.

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"Мы провели подворовой обход в селе Подгорное, оттуда согласилась уехать всего одна женщина, она отправилась во Владивосток, остальные решили остаться на месте, переживая за дома и имущество. Всего здесь числится около 40 жителей. Сейчас отправляемся на обход в село Архангеловка с примерно 60 жителями, там, может, несколько человек согласятся уехать, остальные, наверное, тоже останутся в домах. Люди обеспечены всем необходимым, они запаслись водой, продуктами, медикаментами", - отметил Каменев.

Накануне районная эвакуационная комиссия в связи с тем, что вниз по реке Уссури движется мощная волна паводка, постановила эвакуировать жителей Подгорного к родственникам и в пункты временного размещения. По словам главы районной администрации, развернуто два таких пункта, в поселках Горные Ключи и Кировка, они готовы к приему людей, обеспечены водой, продуктами, медикаментами и предметами первой необходимости.

"Сейчас в районе паводком отрезаны села Крыловка, Хвищанка, Большие Ключи, Владимировка, Марьяновка, Межгорье, Преображенка, поселок Горный. Люди здесь обеспечены всем необходимым, но не могут покинуть населенных пунктов, затопления самих сел не ожидается. Электричество в районе есть, энергетики будут отключать энергоснабжение точечно, чтобы избежать повреждения линий водой", - сказал глава администрации.

Новая волна паводка

Сейчас в Приморье объявлено новое штормовое предупреждение. На реках Приморья прогнозируется новая волна паводка, в зону затопления попадут районы, уже пострадавшие от предыдущих ливней. Ожидается, что ливневые дожди в регионе будут идти с 4 по 6 сентября.

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Согласно прогнозу синоптиков, ситуация будет аналогичной сложившейся несколько дней назад. Приморский край не окажется в эпицентре нового формирующегося тайфуна, однако он будет взаимодействовать с тем, что уже вызвал в регионе стихийное бедствие. Больше всего дождей вновь пройдут над Сихотэ-Алинем, где берут начало большинство рек Приморья, поэтому вода в них вновь поднимется.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение.

В зоне подтопления остаются 13 районов. Отрезаны от транспортного сообщения два крупных райцентра, в каждом из которых проживают по 40 тысяч человек. Всего таких населенных пунктов 17, а еще с 19 отсутствует связь, в 51 населенном пункте нет электроснабжения. Эвакуировано 640 человек, более 400 находятся в пунктах временного размещения. Предварительная сумма ущерба составила 1,2 млрд рублей, регион получит 1 млрд рублей.

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Тайфуны и ураганы Наводнения в России
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