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Полиция Техаса арестовала мужчину, угрожавшего пистолетом ребенку в больнице

Происшествия
4 сентября, 4:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Как сообщило Управление городской полиции, инцидент исчерпан, в результате никто не пострадал
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© Архив EPA/DANIEL KARMANN

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Полиция арестовала в субботу мужчину, который приставил пистолет к голове ребенка в приемном отделении больницы американского города Ваксахачи (штат Техас). Как сообщило Управление городской полиции, инцидент исчерпан, в результате никто не пострадал.

"Ситуация была урегулирована бескровно. Блюстители порядка будут находиться на месте происшествия до тех пор, пока продолжается расследование", - сообщило управление.

Ранее оно распространило предупреждение о "критически опасном инциденте" и рекомендовало населению не приближаться к больнице.

Инцидент спровоцировал панику в социальных сетях. Этому поспособствовали пользователи, которые утверждали, что неизвестный взял в больнице в заложники медицинский персонал и угрожает застрелить малолетнего ребенка. Другие "очевидцы" утверждали, что мужчина с пистолетом сразу отпустил ребенка.

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