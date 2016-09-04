Женщина и двое детей пострадали в результате стрельбы в США

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Женщина и двое детей пострадали в результате стрельбы в городе Балтиморе (штат Мэриленд). Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, неизвестный произвел выстрелы, в результате которых 60-летняя женщина, восьмилетний мальчик и четырехлетняя девочка получили ранения в ноги и были доставлены в больницу.

Полиция ведет поиск нападавшего, ему удалось скрыться.