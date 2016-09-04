Пучков поручил организовать эвакуацию тяжело больных из Ольгинского района Приморья

УССУРИЙСК, 4 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поставил задачу организовать эвакуацию тяжело больных граждан из наиболее пострадавших населенных пунктов Ольгинского района Приморского края.

"Прошу организовать транспортный коридор вертолетами, если это возможно по погоде, либо транспортом, из больницы Ольгинского района во Владивосток", - сказал Пучков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Глава Ольгинского муниципального района Сергей Басок доложил министру, что пять населенных пунктов не имеют связи, полностью отрезаны водой, разрушено 26 мостов.

"Нам необходимы генераторы, топливо, медикаменты, бутилированная вода, спутниковые телефоны, так как во многих поселках до сих пор не восстановлена сотовая связь", - отметил Басок.

Пучков дал указание через единственную доступную дорогу перебросить на место спасателей, а также доставить медикаменты, воду, продукты питания и все необходимое местным жителям.