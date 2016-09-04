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По делу о стрельбе в Атлантик-Сити задержаны двое подозреваемых

Происшествия
4 сентября, 5:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, сентября. /ТАСС
Ранее сообщалось, что один из нападавших был убит, а офицер полиции в результате перестрелки тяжело ранен
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НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала двоих мужчин по делу о перестрелке, которая произошла в минувшую субботу у казино "Цезарь" в городе Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси).

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У казино в американском Атлантик-Сити произошла стрельба, один человек убит

Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).

По его данным, подозреваемыми оказались двое мужчин в возрасте 19 и 28 лет. Им вменяется в вину покушение на убийство, грабеж и нападение с использованием оружия.

Ранее сообщалось, что один из нападавших был убит, а офицер полиции в результате перестрелки тяжело ранен.

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