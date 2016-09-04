Первоочередные выплаты за потерю имущества в паводке начнутся в Приморье с 5 сентября

УССУРИЙСК, 4 сентября. /ТАСС/. Первоочередные выплаты в Приморском крае за потерю имущества в паводке начнутся в понедельник, 5 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Миклушевский.

"В понедельник организуйте начало первоочередных выплат по 10 тысяч рублей за подтопленные приусадебные участки, по 25 тысяч - за потерянное домовое имущество", - сказал Миклушевский в ходе селекторного совещания, которое проводил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"Завтра на заседании правительства я буду докладывать о проекте решения о выделении из резервного фонда правительства РФ свыше 1 млрд рублей в качестве помощи Приморскому краю", - сказал Пучков.

По его словам, пострадавшим от паводков планируется выплатить по 10 тысяч рублей, компенсация за частичную утрату имущества составит 50 тысяч рублей, а за полную утрату имущества - 100 тысяч рублей.

Кроме того, краю будут выделены финансовые средства на компенсацию аварийно-восстановительных работ и на восстановление инфраструктуры.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Было подтоплено свыше трех тысяч домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовых территорий.