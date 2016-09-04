Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юге Филиппин

СИНГАПУР, 4 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье на Филиппинах. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 74,8 км к юго-востоку от города Бутуан, очаг стихии залегал на глубине 12,4 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.