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МЧС готовит взрывные работы на заиленных участках рек в Приморье

Происшествия
4 сентября, 6:26 UTC+3 УССУРИЙСК УССУРИЙСК 4, сентября. /ТАСС
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа, в регионе выпала трехмесячная норма осадков
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УССУРИЙСК, 4 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Владимир Пучков поручил организовать взрывные работы на заиленных участках рек в Приморье.

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"Там, где идет заиливание, подготовьте подрывников, потому что тяжелая техника туда не пройдет", - сказал Пучков в воскресенье в рамках заседания рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В ходе заседания глава Лазовского района попросил у министра тяжелую технику для расчистки участков рек, где скопился ил.

"Мы не допустили выхода воды в населенном пункте Лазо, но сегодня русло полностью заилено, нам необходима тяжелая техника, чтобы пропустить воду второй волны паводка, который планируется около 100 мм. Этого русло не выдержит", - сказал он.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Наиболее сложная паводковая ситуация складывается на реках восточного побережья. В Ольгинском, Лазовском, Дальнегорском районах подъем уровня воды составляет 1,2 - 2,9 м. На реках Аввакумовка, Маргаритовка (Ольгинский район), Черная, Лазовка (Лазовский район), Рудная (Дальнегорский район) вода поднялась на уровень 1,2 - 2,9 м, затоплены поймы рек на 0,5 - 1,8 м, в Тернейском районе размыты дороги, нарушено сообщение с селами, подтоплены сельхозугодия, населенные пункты.

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