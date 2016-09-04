Более 120 больных готовят к эвакуации из зоны паводка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 120 тяжелых больных готовят к срочной эвакуации из зоны паводка в Приморском крае - это пациенты больницы восстановительного лечения "Евгеньевская", расположенной в Ольгинском районе, а также реабилитационного центра "Чистоводное" Лазовского района. Их будут вывозить в воскресенье вертолетами МЧС, сообщила ТАСС представитель департамента здравоохранения администрации Приморья Ксения Гусенцова.

"Всего транспортировке подлежат 122 человека. По факту погоды 50 пациентов будут эвакуированы из "Евгеньевской" и 72 из "Чистоводного". В настоящее время силами медицинского персонала и местного населения в селе Чистоводное готовится импровизированная площадка для посадки вертолета. В Евгеньевской площадка уже готова. Этим бортом в поселки из Владивостока доставят продукты питания и жизненно необходимые медикаменты", - сказала представитель департамента.

Также готовится транспортировка больных из поселка Светлое Тернейского района. Однако погодные условия пока не позволяют это сделать.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков поставил задачу организовать эвакуацию тяжело больных граждан из наиболее пострадавших населенных пунктов Ольгинского района Приморского края.

"Прошу организовать транспортный коридор вертолетами, если это возможно по погоде, либо транспортом, из больницы Ольгинского района во Владивосток", - сказал Пучков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Паводок в Приморье Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 3261 дом тыс. домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовые территории. В зоне подтопления остаются 14 муниципальных образований. На 32 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 30,5 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 16 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуированы 722 человека. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.