Пучков и Миклушеский совершили облет пострадавших от наводнения районов Приморья

УССУРИЙСК, 4 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Приморья Владимир Миклушевский совершили на вертолете облет наиболее пострадавших районов Приморского края. С борта вертолета они осмотрели пострадавшие районы, затопленные водой, передает корр. ТАСС,.

В ходе облета Пучков и Миклушевский совершили посадку в поселке Кроуновка. Поселок оказался отрезан в результате обрушения моста через реку. Министр и губернатор пообщались с местными жителями и осмотрели рухнувший мост.

Жители поселка поинтересовались у Пучкова и Миклушевского размерами компенсаций и когда их начнут выплачивать. Губернатор сообщил, что все решения уже приняты и компенсации начнут выплачиваться в ближайшее время.

Кроме того, глава МЧС России рассказал, что разрушенную инфраструктуру восстановят, но в 2017 году. "Мы сделаем вам мост и все восстановим, будет лучше и надежнее, на это нужно время, а перед наступлением зимы это сейчас делать не целесообразно", - сказал он.

Местных жителей волновал также вопрос организации учебного процесса детей, которые пока не ходят в школу из-за чрезвычайной ситуации.

Губернатор пообещал, что этот вопрос будет решен в самое ближайшее время и дети смогут пойти в школу.

Жители поблагодарили Пучкова и Миклушевского за то, что они прибыли к ним.

В настоящее время жителей поселка "на большую землю" перевозят с помощью плавающих транспортных средств. На месте организовано дежурство медиков, спасателей и пожарных.