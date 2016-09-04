Пожар площадью 1 тыс. кв м произошел в жилом доме в Хабаровске

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ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили пожар площадью 1 тыс. квадратных метров в жилом доме в Хабаровске, пострадавших и погибших нет, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
"В 11:40 (хбр) пожарные доложили о ликвидации открытого горения в многоквартирном жилом доме по улице Космической, 13А в Хабаровске. Погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила около 1000 кв.м. Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются", - говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре поступило в 10:35, он начался в одной из квартир, и огонь распространился на крышу. Пожарные сразу приступили к тушению и эвакуации жителей, число которых не уточняется.