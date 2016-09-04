МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Каширском районе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной полиции.

"Сегодня около 03:00 мск на 115-м км Каширского шоссе произошло столкновение автомобилей "ВАЗ-2107" и Chevrolet. В результате аварии в "Жигулях" погиб один человек и еще четверо получили тяжелые травмы", - сказали в пресс-службе.

Причина аварии будет установлена в ходе расследования.