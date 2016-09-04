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Один человек погиб в результате стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге

Происшествия
4 сентября, 8:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, сентября. /ТАСС
По данным СК, неизвестный выстрелил в нескольких человек, шесть из которых были ранены
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

"Поступила информация о том, что один человек погиб", - сказали в ведомстве. В дальнейшем следственными органами может быть принято решение о переквалификации уголовного дела на статью "Убийство" УК РФ в отношении лица, которое совершило преступление, добавил собеседник агентства.

Конфликт возник вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатская неизвестный выстрелил в нескольких человек, которые впоследствии были госпитализированы. По информации свердловской полиции, в результате стрельбы были ранены шесть человек. Предварительно установлено, что преступление совершено в результате межличностного конфликта стрелявшего и некоторых пострадавших.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

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