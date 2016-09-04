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Новый тайфун "Намтеун" достиг Приморского края

Происшествия
4 сентября, 9:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Паводки ожидаются в 14 районах Приморья
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Новый тайфун "Намтеун" достиг Приморского края, на юге региона снова начались дожди, согласно прогнозу синоптиков, они могут привести к новой волне паводка.

"Дождь, который начался недавно во Владивостоке, можно назвать началом нового тайфуна", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Примгидромета. Согласно прогнозу синоптиков на ближайшие сутки, в Приморье ночью и в понедельник, 5 сентября, ожидаются дожди, на юге и юго-востоке края очень сильные, сопровождаемые умеренным юго-восточным ветром. Температура воздуха в разных районах края составит от девяти (в горных районах) до 24 градусов. В связи с ожидаемыми сильными дождями на фоне прошедших ливней ожидаются паводки в 14 районах Приморья.

"Паводки категории опасного гидрологического явления возможны на территории Хасанского, Уссурийского, Чугуевского, Лазовского, Ольгинского, Дальнегорского, Кавалеровского, Тернейского, Кировского, Красноармейского районов. Паводки категории неблагоприятного гидрологического явления возможны на территории Ханкайского, Анучинского, Спасского, Дальнереченского районов", - сообщается в сводке на сайте Примгидромета.

2 сентября в Приморье было объявлено новое штормовое предупреждение в связи с подходом очередного тайфуна. Ожидается, что ливневые дожди в регионе будут идти с 4 по 6 сентября. Согласно прогнозу синоптиков, ситуация будет аналогичной сложившейся несколько дней назад. Приморский край не окажется в эпицентре нового формирующегося тайфуна, однако он будет взаимодействовать с тем, что уже вызвал в регионе стихийное бедствие.

Больше всего дождя вновь пройдет над Сихотэ-Алинем, где берут начало большинство рек Приморья, поэтому вода в них вновь поднимется.

Ранее на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа, обрушился тайфун "Лайонрок". В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплены свыше 3260 домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 14 муниципальных образований. На 32 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 30,5 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 16 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости, из зоны паводка эвакуировано 722 человека. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района; Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

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