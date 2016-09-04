Уголовное дело возбуждено против и. о. министра торговли Кировской области

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КИРОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении и. о. министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области Павла Ануфриева. Чиновник обвиняется в хищении более 1 млн рублей, сообщает в воскресенье Следственное управление Следственного комитета РФ по Кировской области.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении и. о. министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Организация хищения денежных средств в особо крупном размере")", - говорится в сообщении на сайте СК.
По версии следствия, в 2010-2011 годы Ануфриев присвоил себе 1,2 млн рублей якобы для выполнения целевой программы "Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Кировской области на 2010-2014 годы".
Ануфриев был задержан накануне. Ему было предъявлено обвинение. "В доме, рабочем кабинете и автомобиле обвиняемого проведены обыски, допрошены лица, обладающие для следователей важной информацией, назначены различные экспертизы. В ходе допроса вину в совершении преступления он признал полностью, дал признательные показания", - отмечается в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.