Продукты в пострадавшие районы Приморья доставят на машинах-амфибиях и морских судах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Продукты питания, воду и лекарства будут доставлять в пострадавшие от паводка населенные пункты Приморья морскими судами и машинами-амфибиями. В настоящее время многие поселки изолированы из-за размыва дорог, а вертолеты не могут подняться в небо из-за погодных условий. Об этом, как передает корреспондент ТАСС, сообщено в воскресенье на селекторном совещании, которое провели глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

"Во многих населенных пунктах, которые отрезаны от транспортного сообщения, нелетная погода, а им необходимо доставить воду, еду и лекарства. Это Ольгинский и Лазовский районы. Связи там со многими населенными пунктами нет, вертолеты не могут вылететь в поселки из-за нелетной погоды, необходимо рассмотреть возможность доставки туда гуманитарных грузов машинами-амфибиями", - сообщил Миклушевский.

В населенные пункты Лазовского района, которые отрезаны от транспортного сообщения, воду, продукты и лекарства будут доставлять морским путем. Прежде всего, груз таким образом доставят в поселок рыбаков Преображение.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 3260 домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 13 муниципальных образований. На 32 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 30,5 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 16 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости, из зоны паводка эвакуированы 722 человека. Спасательные операции в воскресенье продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района; Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.