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Медицинский персонал ВВО помогает населению подтопленных районов Приморья

Происшествия
4 сентября, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
Медицинский персонал помогает местному населению непосредственно в местах эвакуации из затопленных населенных пунктов
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Общевойсковое объединение Восточного военного округа (ВВО) в Приморье развернуло подвижные пункты оказания медицинской помощи для жителей четырех районов Приморского края, пострадавших в результате наводнения. Об этом в воскресенье сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

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Медицинский персонал помогает местному населению непосредственно в местах эвакуации из затопленных населенных пунктов. Военные врачи оказывают медицинскую помощь также и военнослужащим ВВО, привлеченным к ликвидации последствий ЧС.

На данный момент квалифицированная медицинская помощь оказана уже более 30 жителям села Кроуновка.

Помимо этого, спасательно-эвакуационные команды осуществляют перевозки гражданского населения, а также доставляют необходимые медикаменты и продовольствие. Ими выполнено уже более 60 рейсов, в ходе которых перевезено более 600 человек. Военнослужащие оказывают помощь и в эвакуации транспортных средств и домашних животных, в том числе крупного рогатого скота.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, что привело к наводнению. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3261 тыс. домов и 1086 придомовых территорий.

Группировка сил для оказания помощи в ликвидации последствий тайфуна "Лайонрок" насчитывает 3,5 тыс. военнослужащих, более 400 единиц техники. В мероприятиях по ликвидации последствий паводка также задействовано 18 вертолетов и самолетов военно-транспортной авиации.

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