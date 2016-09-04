В Кузбассе водитель мусоровоза умер за рулем, после чего машина насмерть сбила пенсионерку

КЕМЕРОВО, 4 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Полиция в Кемеровской области проводит проверку по факту ДТП с участием мусоровоза, водитель которого скончался за рулем от сердечного приступа, после чего машина сбила пенсионерку; от полученных травм женщина погибла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня утром по дороге из села Кругленькое автомобиль ЗИЛ, перевозящий мусор, выехал на обочину встречного направления, где совершил наезд на 78-летнюю женщину. После этого грузовик съехал под откос. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте ДТП. Прибывшие сотрудники ГИБДД управления МВД России по Новокузнецку обнаружили водителя мертвым в кабине машины", - сказали в пресс-службе.

На данный момент устанавливается причина смерти мужчины. "По предварительной информации медиков, он скончался от сердечного приступа", - добавили в ведомстве. Как уточнили ТАСС в ГУ МВД, по предварительной версии, водитель скончался во время движения, будучи за рулем мусоровоза.

На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.