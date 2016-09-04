В Японии 16 человек погибли из-за тайфуна "Лайонрок"

ТОКИО, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Число жертв тайфуна "Лайонрок", который обрушился на северные и северо-восточные регионы Японии на этой неделе, возросло до 16 человек. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

Наибольшее число погибших зафиксировано в префектуре Иватэ, девять из них проживали в доме престарелых в городе Иваидзуми. Их тела спасатели обнаружили в минувшую среду.

В начале недели на северо-востоке острова Хонсю и на северном острове Хоккайдо тайфун привел к разливу рек и прорыву дамб. Сотни домов остались без света. Также было отменено более 100 авиарейсов.

В середине августа на Японию обрушился тайфун "Миндуль", в результате чего один человек погиб, более 60 пострадали. Рекомендацию об эвакуации тогда получили более полумиллиона жителей.

Между тем к юго-западной части Японии приближается новый тропический шторм. По прогнозам метеорологов, он достигнет территории острова Кюсю в понедельник утром.