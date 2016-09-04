В зоне действия режима КТО в Дагестане произошло боестолкновение с боевиками

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Боестолкновение силовиков с боевиками произошло в зоне действия режима КТО в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"В Магарамкентском районе Дагестана, где сегодня с 5 утра был введен режим КТО, в лесу у села Самур силовики проводили поисковые мероприятия и наткнулись на неизвестных мужчин, которые открыли стрельбу и попытались скрыться", - сказал источник.

По его словам, есть информация о трех раненных силовиках, она уточняется.

"Идут поиски стрелявших", - добавил источник.