Самолет из Красноярска доставил несколько тысяч доз вакцины для жителей Приморья

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Несколько тысяч доз вакцины доставлены самолетом из Красноярска в Приморье для людей, пострадавших от паводка. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения по Приморскому краю Ксения Гусенцова.

"По последней информации, имеющейся у нас, из Красноярска в Приморье прибыл самолет с несколькими тысячами доз вакцин, предположительно, от гепатита А", - сказала Гусенцова.

По ее словам, в воскресенье утром департамент здравоохранения по Приморскому краю подал заявку на эвакуацию 122 человек из отделения "Евгеньевское" краевой больницы восстановительного лечения в Ольгинском районе и реабилитационного центра в Чистоводном, где сложилась наиболее сложная ситуация. По последним данным, силами МЧС все эти люди были эвакуированы в безопасное место.

"Силами санавиации из зон подтопления были эвакуированы четыре человека, из них три беременные женщины", - сказала собеседница агентства.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3260 домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 14 муниципальных образований, на 32 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 30,5 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 16 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются предметы первой необходимости, из зоны паводка эвакуированы 722 человека. Спасательные операции в воскресенье продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

Новая волна

Тем временем в Приморье объявлено новое штормовое предупреждение. На реках региона прогнозируется новая волна паводка, в зону затопления попадут районы, уже пострадавшие от предыдущих ливней. Ожидается, что ливневые дожди в регионе будут идти с 4 по 6 сентября.

Согласно прогнозу синоптиков, ситуация будет аналогичной сложившейся несколько дней назад. Больше всего дождей вновь пройдет над Сихотэ-Алинем, где берет начало большинство рек Приморья, поэтому вода в них вновь поднимется.