Для ликвидации последствий паводка в Приморье прибывают спасатели из Сибири и Москвы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Спасатели из Сибири и Москвы прибудут в Приморье 5 сентября для участия в восстановительных работах в зоне паводка. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС.

"Для завершения аварийно-восстановительных работ в короткие сроки в Приморский край дополнительно направлены силы МЧС России. Утром 5 сентября во Владивосток прибудут самолеты Ил-76 и Ан-147 МЧС России, которые доставят 100 курсантов Сибирской пожарно-спасательной академии и 100 спасателей Сибирского регионального центра МЧС России, а также 50 курсантов Академии гражданской защиты МЧС России (Москва). С собой они имеют необходимые плавсредства, снаряжение для проведения необходимых работ", - сказал представитель центра.

В Дальнегорск пошел транспорт

В отрезанный паводком город Дальнегорск в воскресенье вновь пошел транспорт. За сутки удалось восстановить трассу, соединяющую город с поселком Кавалерово, по которой в Дальнегорск доставляют продукты, медикаменты и топливо. Первой по дороге проехала колонна из 110 легковых и 10 грузовых автомобилей.

"Как только со стороны Кавалеровского района дорога будет восстановлена для безопасного движения, мы откроем выезд из города и запустим пассажирские автобусы в сторону Владивостока. Планируется, что первые автобусы пойдут уже в понедельник, 5 сентября", - прокомментировал глава Дальнегорского городского округа Игорь Сахута.

Автодорожным предприятиям края удалось также восстановить транспортное сообщение по направлениям Кавалерово - Ольга. Продолжаются работы на других участках дорог, где вода сошла с дорожного полотна. В местах перемыва дорог организованы переправы на лодках, плавающих транспортных средствах.

Районы подключают к энергоснабжению

В пострадавших от стихии районах продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. За сутки силами Приморского филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании введены в работу две линии ЛЭП, снабжающие энергией населенные пункты Ольгинского района. После вертолетного осмотра, выполненного накануне совместно с Управлением МЧС России по Приморскому краю, энергетики смогли определить объем повреждений и оценить масштабы разрушений электросетевых объектов в Ольгинском, Чугуевском и Дальнегорском районах.

Грузы в пострадавшие поселки доставляют вертолеты МЧС

За сегодняшний день вертолеты Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России доставили в пострадавшие поселки 16 тонн гуманитарной помощи, а также 10 тепловых пушек, пять дизельгенераторов, продукты питания, медикаменты и воду. Помощь получили поселки Светлая, Терней, Еденка и Амгу. Обратными рейсами вертолеты забирают женщин, детей и больных. Так, из поселка Светлая в Хабаровск были доставлены 22 человека, в том числе несколько человек, которым требуется квалифицированная экстренная медицинская помощь. В Хабаровске их встретили работники скорой медицинской помощи для госпитализации в медучреждения города.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3260 домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 14 муниципальных образований, на 32 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 30,5 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 16 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются предметы первой необходимости, из зоны паводка эвакуированы 722 человека. Спасательные операции в воскресенье продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

Новая волна

Тем временем в Приморье объявлено новое штормовое предупреждение. На реках региона прогнозируется новая волна паводка, в зону затопления попадут районы, уже пострадавшие от предыдущих ливней. Ожидается, что ливневые дожди в регионе будут идти с 4 по 6 сентября.

Согласно прогнозу синоптиков, ситуация будет аналогичной сложившейся несколько дней назад. Больше всего дождей вновь пройдет над Сихотэ-Алинем, где берет начало большинство рек Приморья, поэтому вода в них вновь поднимется.