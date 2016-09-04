Ребенок россиянки погиб при землетрясении в Италии

РИМ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ребенок 1,5 лет гражданки РФ стал жертвой землетрясения, произошедшего в центре Италии 24 августа. Об этом корреспонденту ТАСС стало известно от президента ассоциации "Российско-итальянская молодежь" (РИМ) Ирины Осиповой.

Она рассказала, что молодая россиянка посещала мероприятия ассоциации, объявившей о сборе помощи ее семье. "Женщина пока не успела получить российское гражданство для своего ребенка от итальянского мужа", - пояснила Осипова.

Мальчик погиб под завалами в городе Аматриче, наиболее пострадавшем от удара стихии, вместе с бабушкой-итальянкой, у которой гостил. В российское консульство женщина не обращалась. До последнего момента родители надеялись, что ребенок и бабушка выжили и находятся в больнице. "Похороны должны состояться в Риме во вторник или среду", - уточнила Осипова.

Аматриче - небольшой город в горах к северо-востоку от Рима, на границе столичной области Лацио. В течение года там живет не более 2 тыс. человек, преимущественно пожилые люди. Но в летние месяцы, особенно в августе, туда приезжают туристы и бывшие местные жители, переехавшие в большие города, но сохранившие в городе недвижимость.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение привело к значительным разрушениям небольших горных городов в центре Италии. Жертвами стихии, по последним данным, стали 295 человек, ранения получили почти 400 человек. Российских граждан, по заявлению МИД РФ, среди погибших и пострадавших не было.