В одном из зданий телеканала "Интер" в Киеве произошел пожар

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло в здании украинского телеканала "Интер" на улице Щусева в Киеве, на крыше строения находятся люди. Информацию о пожаре корреспонденту ТАСС подтвердили сотрудники телеканала.

Tanya Pasova

"В здании на Щусева действительно что-то происходит, у нас нет связи с коллегами оттуда", - сообщил корреспонденту ТАСС сотрудник "Интера", который работает в другом офисе.

Часть сотрудников успели покинуть строение через центральный выход, остальные укрылись на крыше, откуда их эвакуировали по пожарным лестницам прибывшие спасатели.

В связи с пожаром на прилегающих к зданию улицах перекрыто движение. Известно, что до возгорания внутри здания перед ним проходил митинг.

Задержаны подозреваемые в поджоге

Сотрудники киевской полиции задержали несколько человек, которых подозревают в поджоге одного из зданий телеканала "Интер". Об этом сообщила начальник отдела коммуникации управления Нацполиции украинской столицы Оксана Блищик.

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"Несколько участников событий доставят в управление полиции для установления их личных данных и предоставления объяснений", - написала она в Facebook.

До возгорания внутри офиса телеканала около 20 неизвестных активистов установили палатки перед фасадом здания телеканала "Интер" на улице Щусева. Собравшиеся скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинению редакции в пророссийских взглядах. В дальнейшем рядом со входом они подожгли принесенные автопокрышки.

Как сообщил агентству "Украинские новости" директор компании "Национальные информационные системы" (входит в Inter Media Group - прим. ТАСС) Александр Пилипец, одновременно с акцией возле входа примерно 15 человек прорвались внутрь здания, где подожгли студию.

Неугодный "Интер"

Глава МВД Украины Арсен Аваков 31 августа призвал Службу безопасности Украины (СБУ) выслать из страны "идеолога информационной политики" украинского телеканала "Интер", гражданина РФ Игоря Шувалова. Он выразил возмущение позицией "Интера", которую назвал "антиукраинской, антигосударственной".

Шувалов занимает должность заместителя директора по развитию компании "Национальные информационные системы", которая отвечает за производство новостных программ на "Интере". Весной 2014 года Служба безопасности Украины уже пыталась выслать Шувалова из страны.

До этого радикалы из так называемого батальона "Азов" блокировали работу канала, требуя пересмотра политики вещания. После инцидента редакция "Интера" обращалась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой защитить коллектив от давления и способствовать недопущению блокирования его работы.

Телеканал "Интер" работает с октября 1996 года. Канал входит в самую крупную украинскую медиа-группу Inter Media Group, которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу. Доля аудитории группы в 2015 году составила 24,4%.