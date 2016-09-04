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Скончался второй пострадавший в результате стрельбы в Екатеринбурге

Происшествия
4 сентября, 18:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 4, сентября. /ТАСС
В больницах остаются семь человек
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Второй пострадавший в результате стрельбы в Екатеринбурге скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Свердловской области.

"В результате происшествия девять пострадавших (в возрасте от 17 до 34 лет) были доставлены в различные больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры по оказанию неотложной медицинской помощи, впоследствии двое из пострадавших (в возрасте 27 и 18 лет) скончались в реанимации", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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В СК отметили, что с учетом новых обстоятельств следователем областного СК уголовное дело переквалифицировано на п."а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ранее дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ.

На основании собранных доказательств (в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения, показаний свидетелей) следствие рассматривает две версии произошедшего. Первая связана с межличностным конфликтом стрелявшего и некоторых пострадавших. Вторая версия связана с необходимой обороной со стороны лиц, к которым на нескольких автомашинах приезжали граждане, впоследствии пострадавшие в результате инцидента.

От следствия скрылись не только граждане, которые находились в доме, где произошла стрельба, но и те, кто приехал к дому, чтобы разобраться в ранее произошедшем конфликте.

"По предварительным данным следствия, инцидент произошел с участием порядка 15 человек с одной из сторон конфликта, которые прибыли к дому по улице Депутатская не менее чем на  автомашинах. Практически все указанные автомобили уже установлены и направлены на охраняемую стоянку полиции, следствие принимает меры к розыску их владельцев. При этом для установления истинных обстоятельств нужны пояснения участников конфликта, и органы следствия предлагают добровольно явиться к следователю для дачи показаний по существу произошедшего", - отметили в СК.

Конфликт возник вечером 3 сентября. Поданным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатская неизвестный произвел выстрелы в нескольких человек, которые впоследствии были госпитализированы.

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