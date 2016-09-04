Самодельный самолет упал под Рязанью, пилот погиб

РЯЗАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Самодельный летательный аппарат упал близ аэродрома Протасово под Рязанью, пилот погиб. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Пилот самодельного самолета погиб в результате падения под Рязанью в районе аэродрома Протасово", - информировал источник.

Как сообщает региональный главк МЧС, об инциденте в спасательную службу сообщили очевидцы, наблюдавшие несчастный случай. Инцидент произошел около 16:00 мск. Разрушений на земле нет.

В настоящее время в районе крушения самодельного воздушного судна работают 22 сотрудника МЧС, полиции и других служб, задействовано восемь единиц техники.

Личность пилота, а также принадлежность воздушного судна устанавливаются. По данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, на борту находился 57-летний житель Рязани.

Следователи проводят проверку

Следователи проводят доследственную проверку после крушения легкомоторного воздушного судна в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте организована доследственная проверка, на месте крушения работает следственно-оперативная группа следственного управления, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказали в ведомстве.